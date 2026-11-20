RadarMadura.id - Merek komputer legendaris asal Jepang, Vaio, kembali menunjukkan eksistensinya melalui pengenalan dua laptop terbaru bernama Vaio S13 dan Vaio Pro PG.

Kedua perangkat tersebut diperkenalkan pada pekan ini dengan membawa pendekatan desain yang mengutamakan bodi tipis dan bobot ringan.

Advertisement Kehadiran keduanya menjadi langkah Vaio untuk menjawab kebutuhan pengguna yang menginginkan komputer portabel tanpa mengabaikan konektivitas modern.

Menariknya, perusahaan turut menghadirkan dukungan teknologi Wi-Fi 7 dan eSIM pada konfigurasi tertentu.

Peluncuran Vaio S13 dan Vaio Pro PG memperlihatkan bahwa produsen asal Jepang tersebut masih berusaha mempertahankan identitasnya di tengah persaingan industri laptop.

Advertisement Desain ringkas menjadi salah satu aspek yang ditonjolkan untuk mendukung aktivitas pengguna dengan mobilitas tinggi.

Karakter seperti ini cukup relevan bagi pekerja profesional, mahasiswa, hingga pengguna yang sering berpindah tempat saat menjalankan pekerjaan.

Dengan dimensi yang lebih praktis, laptop diharapkan mudah dimasukkan ke dalam tas dan dibawa bepergian.

Salah satu teknologi yang menjadi perhatian pada kedua laptop tersebut adalah Wi-Fi 7.