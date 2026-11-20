RadarMadura.id - Yamaha kembali memberikan penyegaran pada salah satu skutik andalannya melalui kehadiran warna terbaru untuk XMAX Connected TechMAX.

Pilihan bernama Avio Blue tersebut diperkenalkan dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Advertisement Kehadiran warna baru ini menjadi kabar menarik bagi konsumen yang menginginkan skutik premium dengan penampilan berbeda.

Yamaha sekaligus memperkuat daya tarik XMAX Connected TechMAX di tengah persaingan pasar motor matik kelas atas.

Avio Blue menjadi tambahan pilihan bagi konsumen yang selama ini menyukai karakter desain XMAX Connected TechMAX.

Advertisement Warna tersebut dihadirkan untuk memberikan nuansa baru tanpa menghilangkan identitas premium yang melekat pada model ini.

Penyegaran visual seperti ini juga memberikan kesempatan bagi calon pembeli untuk memilih tampilan kendaraan sesuai selera masing-masing.

Dengan demikian, XMAX Connected TechMAX memiliki daya tarik tambahan bagi penggemar skutik berukuran besar.

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Pemilihan warna menjadi salah satu aspek yang cukup diperhatikan konsumen ketika membeli sepeda motor.