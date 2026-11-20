RadarMadura.id - Honda Super Cub C125 mendapatkan penyegaran penampilan melalui kehadiran tiga pilihan warna baru di ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026.

Motor bebek bergaya klasik ini diperkenalkan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Advertisement Kehadiran warna terbaru tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang menyukai sepeda motor dengan desain retro.

Honda tetap mempertahankan karakter ikonik Super Cub C125 yang selama ini dikenal memiliki perpaduan gaya klasik dan sentuhan modern.

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Advertisement Penyegaran kali ini memang tidak berfokus pada perubahan desain secara menyeluruh.

Honda justru menghadirkan pilihan warna berbeda untuk memberikan kesan baru pada tampilan motor legendaris tersebut.

Strategi ini membuat Super Cub C125 tetap mempertahankan identitas aslinya tanpa kehilangan daya tarik di tengah perkembangan pasar sepeda motor.

Ketiga warna terbaru juga memberikan alternatif bagi konsumen yang ingin memiliki motor klasik dengan karakter visual lebih personal.

Pilihan pertama adalah Premium Silver Metallic yang menawarkan nuansa elegan melalui balutan warna perak metalik.