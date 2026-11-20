RadarMadura.id - Xiaomi 17T Pro hadir membawa kombinasi kemampuan fotografi, performa bertenaga, dan kapasitas baterai besar untuk memenuhi kebutuhan pengguna modern.

Smartphone ini dirancang bukan hanya sebagai perangkat komunikasi, tetapi juga menjadi teman untuk mengabadikan berbagai aktivitas sehari-hari.

Advertisement Mulai dari mengumpulkan kenangan bersama keluarga hingga menjelajahi tempat baru bersama sahabat, perangkat ini menawarkan dukungan fotografi yang menarik.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah sistem kamera hasil kolaborasi dengan Leica.

Keunggulan fotografi Xiaomi 17T Pro salah satunya terletak pada kamera Leica 5x Telephoto.

Advertisement Kamera tersebut memungkinkan pengguna mengambil gambar objek dari jarak lebih jauh tanpa harus mendekatinya secara langsung.

Kemampuan ini dapat dimanfaatkan ketika mengabadikan suasana perjalanan, aktivitas luar ruangan, hingga momen kebersamaan yang berlangsung secara spontan.

Kehadiran lensa telephoto juga memberikan pilihan lebih luas bagi pengguna dalam menentukan komposisi foto.

Tidak berhenti pada kemampuan pembesaran optik, Xiaomi 17T Pro turut dibekali teknologi 120x AI Ultra Zoom.