RadarMadura.id - Persaingan kendaraan listrik di Indonesia kembali diramaikan oleh langkah terbaru Hyundai Motors Indonesia (HMID).

Pabrikan asal Korea Selatan tersebut bersiap memperkenalkan mobil listrik anyar bernama Hyundai Neira di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2026.

Advertisement Peluncuran dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026, sekaligus menjadi bagian dari strategi Hyundai memperluas pilihan kendaraan listrik di Tanah Air.

Kehadiran model ini menarik perhatian karena membawa pendekatan yang berfokus pada kebutuhan mobilitas keluarga.

Advertisement Hyundai Neira dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang menginginkan kendaraan listrik dengan kapasitas lebih besar.

Segmen keluarga menjadi salah satu sasaran utama model terbaru tersebut.

Kebutuhan ruang kabin yang memadai memang menjadi pertimbangan penting ketika memilih kendaraan untuk perjalanan bersama anggota keluarga.

Melalui Neira, Hyundai berupaya menghadirkan pilihan mobil listrik yang tidak hanya mengandalkan teknologi elektrifikasi, tetapi juga memperhatikan aspek kepraktisan.

Pemilihan GJAW 2026 sebagai lokasi peluncuran juga menjadi langkah strategis bagi Hyundai.