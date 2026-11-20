RadarMadura.id - Microsoft kembali memperlihatkan ambisinya untuk memperkuat posisi di industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Dalam konferensi Microsoft Ignite yang berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat, Selasa (17/11/2026), perusahaan teknologi tersebut resmi memperkenalkan enam model AI terbaru dengan kemampuan yang dirancang untuk berbagai kebutuhan.

Advertisement Kehadiran model-model ini menjadi langkah penting Microsoft dalam memperluas ekosistem kecerdasan buatan yang tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga pengembangan perangkat lunak dan keamanan digital.

Menariknya, Microsoft turut menyoroti efisiensi biaya serta kemampuan model terbarunya yang diklaim mampu bersaing dengan teknologi dari OpenAI dan Anthropic.

Enam model AI yang diperkenalkan tersebut mencakup MAI Code 2, MAI Code 2 Flash, MAI Cyber 2 Flash, dan MAI Image 2.7.

Advertisement Selain keempat model tersebut, Microsoft juga menghadirkan dua teknologi AI yang difokuskan pada pengolahan audio.

Keduanya dirancang untuk mendukung kebutuhan transkripsi suara serta percakapan berbasis suara secara real-time.

Kehadiran berbagai model dengan fungsi berbeda ini memperlihatkan strategi Microsoft dalam membangun teknologi AI yang lebih spesifik dan dapat digunakan untuk beragam kebutuhan.

Salah satu model yang menjadi perhatian adalah MAI Code 2, yang dikembangkan untuk membantu pekerjaan pemrograman atau coding.