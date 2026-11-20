RadarMadura.id - Motorola dikabarkan tengah mempersiapkan perangkat ponsel lipat terbaru yang diprediksi membawa perubahan menarik di pasar smartphone premium.

Perangkat tersebut disebut bernama Motorola Razr Flex 2027 dan dikabarkan mengusung konsep layar lipat berukuran lebih lebar dibandingkan model Razr sebelumnya.

Advertisement Kehadirannya mulai menarik perhatian setelah sejumlah informasi mengenai perangkat tersebut muncul melalui dokumen sertifikasi.

Bocoran ini sekaligus memunculkan spekulasi mengenai spesifikasi dan teknologi yang akan dibawa Motorola untuk bersaing dengan produsen ponsel lipat lainnya.

Informasi mengenai Motorola Razr Flex 2027 pertama kali mencuat melalui laporan yang mengutip publikasi teknologi 91mobiles.

Advertisement Dalam laporan tersebut, sebuah perangkat Motorola dengan kode nama Parker dan nomor model XT2761 disebut telah terdaftar dalam dokumen sertifikasi.

Kemunculan identitas perangkat ini menjadi petunjuk awal bahwa Motorola kemungkinan sedang mengembangkan smartphone lipat generasi berikutnya.

Meski demikian, perusahaan belum memberikan konfirmasi resmi mengenai nama pemasaran maupun jadwal peluncurannya.

Salah satu informasi yang paling menarik perhatian adalah kemungkinan penggunaan chipset Snapdragon generasi terbaru.