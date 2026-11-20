RadarMadura.id - WhatsApp kembali menyiapkan pembaruan yang berpotensi mengubah cara pengguna menyimpan riwayat percakapan di ponsel Android.

Aplikasi pesan instan milik Meta tersebut mulai menguji fitur pencadangan atau backup chat tanpa harus bergantung pada Google Drive.

Advertisement Melalui opsi baru ini, pengguna berpeluang menyimpan seluruh riwayat percakapan secara online menggunakan layanan penyimpanan cloud yang disediakan langsung oleh WhatsApp.

Kehadiran fitur tersebut menjadi kabar menarik, terutama bagi pengguna yang selama ini mengandalkan Google Drive untuk menjaga keamanan data percakapan.

Selama bertahun-tahun, Google Drive menjadi layanan utama untuk mencadangkan riwayat WhatsApp pada perangkat Android.

Advertisement Sistem tersebut memungkinkan pengguna menyimpan pesan, foto, video, serta berbagai dokumen agar dapat dipulihkan ketika berganti ponsel atau memasang ulang aplikasi.

Namun, ketergantungan terhadap layanan penyimpanan Google membuat pengguna perlu menyiapkan akun dan kapasitas penyimpanan yang mencukupi.

Kondisi ini mendorong WhatsApp untuk menghadirkan alternatif yang lebih terintegrasi langsung dengan aplikasinya.

Melalui fitur terbaru yang sedang diuji, WhatsApp mulai menawarkan pilihan penyimpanan cadangan melalui server cloud miliknya sendiri.