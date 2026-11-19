RadarMadura.id - Samsung kembali menyiapkan pembaruan perangkat lunak untuk memperkuat pengalaman penggunaan smartphone Galaxy.

Kali ini, perusahaan asal Korea Selatan tersebut mulai menggelar program beta antarmuka terbarunya, One UI 9.5, yang untuk tahap awal menyasar pengguna Galaxy S26 Series di sejumlah negara.

Advertisement Pembaruan ini membawa sejumlah fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus keamanan perangkat.

Salah satu fitur yang paling menarik perhatian adalah App Lock, sebuah kemampuan yang memungkinkan pengguna mengunci aplikasi secara langsung tanpa harus bergantung pada aplikasi keamanan pihak ketiga.

Kehadiran One UI 9.5 menjadi langkah lanjutan Samsung dalam mengembangkan ekosistem perangkat lunak Galaxy.

Advertisement Program beta memungkinkan pengguna terpilih mencoba berbagai pembaruan sebelum versi final dirilis secara lebih luas.

Melalui tahapan tersebut, Samsung berkesempatan mengumpulkan masukan sekaligus menemukan kemungkinan kendala selama penggunaan.

Sementara itu, pengguna dapat merasakan lebih awal fitur-fitur baru yang nantinya berpotensi hadir pada pembaruan stabil.

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Fitur App Lock Jadi Pembaruan Menarik One UI 9.5

Salah satu sorotan utama dalam One UI 9.5 adalah kehadiran App Lock yang menawarkan perlindungan tambahan untuk aplikasi pribadi.