RadarMadura.id - Kemampuan kendaraan sport utility vehicle (SUV) biasanya diukur dari performa mesin, kemampuan melibas medan ekstrem, hingga kapasitas membawa penumpang dan barang.

Namun, BYD Denza B5 berhasil memperlihatkan kemampuan yang jauh berbeda melalui sebuah pengujian tidak biasa.

Advertisement SUV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) tersebut dikabarkan mampu menarik pesawat Boeing 747 dengan bobot mencapai 180 ton.

Aksi ini menjadi sorotan karena kendaraan yang dirancang untuk menghadapi medan berat itu harus berhadapan dengan beban yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar.

Pengujian tersebut dilaporkan oleh Carnewschina.com pada Rabu (18/11/2026).

Advertisement Dalam demonstrasi itu, Denza B5 yang di pasar China dikenal dengan nama Fang Cheng Bao Bao 5 menunjukkan kemampuan menarik pesawat berbadan besar.

Bukan sekadar bobot pesawat yang membuat aksi ini menarik perhatian, melainkan konfigurasi kendaraan ketika melakukan tarikan.

SUV besutan BYD tersebut disebut hanya mengandalkan dua roda di sisi kiri bodinya untuk menjalankan tantangan tersebut.

Denza B5 Tarik Boeing 747 dengan Konfigurasi Tidak Biasa

Aksi Denza B5 menarik Boeing 747 menjadi demonstrasi yang cukup mencuri perhatian di industri otomotif.