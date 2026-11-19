RadarMadura.id - Epson kembali memperkuat persaingan pasar printer di Indonesia dengan menghadirkan tiga model EcoTank terbaru, yakni Epson L3311, L3351, dan L5391.

Ketiganya resmi diperkenalkan pada Rabu (18/11/2026) dengan membawa peningkatan utama pada sektor ketahanan pencetakan.

Advertisement Menariknya, printer generasi terbaru ini diklaim mampu mencetak hingga 50.000 halaman, meningkat cukup jauh dibandingkan generasi sebelumnya.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi pengguna yang membutuhkan perangkat cetak untuk aktivitas sehari-hari maupun kebutuhan bisnis.

Kehadiran ketiga printer tersebut memperlihatkan upaya Epson dalam menghadirkan perangkat yang lebih tahan lama dan mampu menunjang produktivitas penggunanya.

Advertisement Kapasitas pencetakan yang lebih tinggi menjadi nilai penting, terutama bagi lingkungan kerja dengan kebutuhan dokumen dalam jumlah besar.

Pengguna rumahan, pelajar, mahasiswa, hingga pelaku usaha kecil juga berpotensi mendapatkan manfaat dari peningkatan daya tahan tersebut.

Dengan demikian, seri EcoTank terbaru ini menyasar kebutuhan pencetakan yang tidak hanya mengutamakan kualitas, tetapi juga keandalan penggunaan jangka panjang.

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Ketahanan Cetak Epson EcoTank Meningkat hingga 50.000 Halaman

Salah satu pembaruan paling menonjol pada Epson EcoTank L3311, L3351, dan L5391 terletak pada kemampuan mencetak yang diklaim mencapai 50.000 halaman.