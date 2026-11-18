RadarMadura.id - Xiaomi kembali memperluas jajaran produk ekosistem rumah pintarnya dengan memperkenalkan empat perangkat home appliance terbaru di Paris, Prancis, Selasa (17/11/2026).

Peluncuran ini berlangsung bersamaan dengan kehadiran smartphone flagship Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max.

Advertisement Langkah tersebut menunjukkan bahwa perusahaan asal China itu tidak hanya ingin bersaing di pasar ponsel, tetapi juga memperkuat posisinya dalam industri peralatan rumah tangga modern.

Empat produk yang diperkenalkan mencakup perangkat pembersih lantai, mesin cuci, hingga lemari pendingin berkapasitas besar.

Salah satu produk yang mencuri perhatian adalah Xiaomi Robot Vacuum 6 Max.

Advertisement Perangkat ini masuk dalam kategori robot penyedot debu yang dirancang untuk membantu pengguna menjaga kebersihan rumah secara lebih praktis.

Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Xiaomi menghadirkan teknologi otomatisasi ke dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari.

Dengan perangkat seperti ini, pekerjaan membersihkan lantai berpotensi dilakukan lebih efisien tanpa harus selalu mengandalkan tenaga manusia.

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Selain robot penyedot debu, Xiaomi juga memperkenalkan Mijia Vacuum Cleaner 4 Max. Produk tersebut melengkapi pilihan perangkat kebersihan dalam ekosistem home appliance terbaru perusahaan.