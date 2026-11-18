RadarMadura.id - Xiaomi kembali memperluas jangkauan smartphone flagship terbarunya melalui peluncuran Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max untuk pasar internasional.

Kedua perangkat tersebut diperkenalkan dalam sebuah acara global yang berlangsung di Paris, Prancis.

Advertisement Sebelumnya, Xiaomi 18 Pro Series sudah lebih dahulu diperkenalkan di pasar domestik China pada September 2026.

Kehadiran versi internasional ini membawa kabar menarik sekaligus sejumlah perbedaan spesifikasi yang perlu diperhatikan calon pembeli.

Secara umum, Xiaomi tetap mempertahankan karakter utama kedua smartphone tersebut untuk pasar global.

Advertisement Perusahaan menghadirkan perangkat keras yang secara garis besar serupa dengan model yang sebelumnya dipasarkan di China.

Chipset Snapdragon generasi terbaru menjadi salah satu komponen andalan untuk menunjang performa flagship.

Selain itu, Xiaomi turut mempertahankan sejumlah fitur unggulan yang membedakan seri ini dari smartphone premium lainnya.

Kapasitas Baterai Xiaomi 18 Pro Global Mengalami Pemangkasan

Perbedaan paling mencolok antara model global dan China terlihat pada sektor daya.