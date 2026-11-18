RadarMadura.id - Persaingan laptop gaming premium kembali memanas setelah ASUS memperkenalkan ROG Strix G16 (2026) dengan sejumlah peningkatan pada sektor perangkat keras.

Laptop terbaru dari keluarga Republic of Gamers (ROG) ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gamer yang menginginkan performa tinggi sekaligus perangkat andal untuk pekerjaan profesional.

Advertisement Salah satu daya tarik utamanya adalah penggunaan prosesor Intel Core Ultra 9 generasi terbaru yang dipadukan dengan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 50 Series.

Kombinasi tersebut menjadikan perangkat ini menarik perhatian, terutama bagi pengguna yang membutuhkan kemampuan komputasi bertenaga untuk berbagai aktivitas digital.

Advertisement Intel Core Ultra 9 290HX Plus dengan 24 Core

Sektor dapur pacu menjadi salah satu keunggulan utama ASUS ROG Strix G16 2026.

Perangkat ini mengandalkan Intel Core Ultra 9 290HX Plus yang memiliki konfigurasi 24 core dan 24 thread.

Prosesor tersebut mampu mencapai kecepatan turbo hingga 5,5 GHz untuk mendukung pemrosesan berbagai pekerjaan dengan intensitas tinggi.

Spesifikasi ini memberikan fondasi performa yang menjanjikan untuk menjalankan gim modern, mengolah video beresolusi tinggi, hingga membuka banyak aplikasi secara bersamaan.

Kehadiran prosesor kelas atas tersebut memperlihatkan bahwa ASUS tidak hanya membidik kalangan gamer, tetapi juga pengguna profesional yang membutuhkan laptop serbaguna.