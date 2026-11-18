RadarMadura.id - Xiaomi kembali memperluas jajaran perangkat audio nirkabelnya dengan membawa produk yang memiliki konsep desain berbeda dari earphone pada umumnya.

Kali ini, perusahaan teknologi asal China tersebut menyiapkan Xiaomi Clip untuk memasuki pasar global pada November 2026.

Advertisement Perangkat ini menjadi earphone open-ear berbentuk klip pertama yang diperkenalkan Xiaomi untuk konsumen internasional.

Kehadirannya sekaligus menandai langkah baru Xiaomi dalam menghadirkan aksesori audio dengan pendekatan desain yang lebih beragam.

Peluncuran global Xiaomi Clip dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026 melalui acara khusus yang diselenggarakan perusahaan.

Advertisement Menariknya, perangkat audio tersebut tidak hadir sendirian karena Xiaomi juga menyiapkan sejumlah produk baru untuk diperkenalkan dalam kesempatan yang sama.

Beberapa di antaranya adalah Xiaomi 18 Pro Series, Watch S5 41mm, dan Smart Band 11.

Selain perangkat wearable, perusahaan turut membawa sejumlah produk rumah pintar dari ekosistem Mijia.

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Perjalanan Xiaomi Clip dari China Menuju Pasar Internasional

Sebelum disiapkan untuk konsumen global, Xiaomi Clip sebenarnya sudah lebih dahulu diperkenalkan di pasar domestik China.