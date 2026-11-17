RadarMadura.id - Vivo kembali memperkuat persaingan pasar smartphone Indonesia melalui peluncuran dua perangkat terbarunya, yakni Vivo V80 dan Vivo V80 FE.

Keduanya resmi diperkenalkan pada Selasa, 17 November 2026, sebagai anggota baru keluarga V80 Series.

Advertisement Dalam peluncuran kali ini, Vivo menempatkan sektor fotografi sebagai salah satu daya tarik utama untuk memikat konsumen.

Kehadiran kedua ponsel tersebut sekaligus memberikan pilihan baru bagi pengguna yang mengutamakan kemampuan kamera dalam aktivitas sehari-hari.

Vivo V80 hadir dengan konfigurasi kamera belakang yang terdiri dari tiga sensor berbeda.

Advertisement Susunannya mencakup kamera utama beresolusi 50MP, kamera telefoto 50MP, serta kamera ultra wide 8MP.

Kombinasi tersebut dirancang untuk memberikan keleluasaan ketika pengguna mengambil gambar dalam berbagai situasi.

Mulai dari memotret objek sehari-hari hingga menghasilkan foto dengan sudut pandang lebih luas, perangkat ini menawarkan sejumlah pilihan pengambilan gambar.

Kehadiran kamera telefoto 50MP menjadi salah satu bagian menarik dari spesifikasi Vivo V80.