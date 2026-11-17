RadarMadura.id - Oppo kembali memperbarui lini smartphone andalannya melalui kehadiran Reno 17 Series di pasar China.

Pabrikan teknologi tersebut resmi memperkenalkan dua perangkat sekaligus, yakni Oppo Reno 17 dan Reno 17 Pro, pada Senin, 16 November 2026 waktu setempat.

Advertisement Peluncuran ini menjadi langkah terbaru Oppo untuk memperkuat persaingan di segmen smartphone kelas menengah hingga premium.

Salah satu hal yang langsung mencuri perhatian adalah kapasitas baterai besar yang dibenamkan pada model reguler.

Oppo Reno 17 Series hadir membawa sejumlah pembaruan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna smartphone masa kini.

Advertisement Kedua model tersebut diperkenalkan dengan karakteristik dan penawaran masing-masing untuk menjangkau konsumen yang memiliki kebutuhan berbeda.

Namun, perhatian terbesar dalam peluncuran kali ini tertuju pada Oppo Reno 17 reguler.

Pasalnya, perangkat tersebut dibekali baterai berkapasitas 8.000 mAh yang tergolong sangat besar untuk sebuah smartphone.

Kapasitas baterai 8.000 mAh menjadi nilai jual yang menarik di tengah kebiasaan pengguna yang semakin bergantung pada ponsel.