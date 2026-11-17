RadarMadura.id - Kamera mirrorless menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas fotografi tanpa harus membawa perangkat berukuran besar.

Di tengah beragam pilihan kamera digital, Fujifilm X-A5 menawarkan kombinasi desain ringkas dan fitur yang cukup menarik untuk pengguna pemula.

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Kamera besutan Fujifilm ini dibekali sensor APS-C dengan resolusi 24,2 megapiksel.

Spesifikasi tersebut membuatnya layak dipertimbangkan bagi mereka yang ingin mulai mendalami dunia fotografi.

Advertisement Fujifilm X-A5 hadir dengan pendekatan penggunaan yang relatif praktis untuk kebutuhan sehari-hari.

Ukurannya yang ringkas membuat kamera ini lebih mudah dibawa ketika bepergian, berlibur, maupun membuat konten di berbagai lokasi.

Pengguna tidak harus selalu mengandalkan kamera profesional berukuran besar untuk mendapatkan hasil foto yang lebih serius.

Kehadiran perangkat ini juga memberikan alternatif bagi pemilik smartphone yang ingin mencoba pengalaman fotografi menggunakan kamera dengan sensor lebih besar.

Sensor APS-C 24,2 MP untuk Hasil Foto Lebih Detail

Salah satu keunggulan Fujifilm X-A5 terletak pada penggunaan sensor APS-C beresolusi 24,2 megapiksel.