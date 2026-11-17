RadarMadura.id - Huawei kembali bersiap meramaikan persaingan pasar smartphone premium melalui perangkat lipat terbarunya, Huawei Mate X8.

Ponsel ini dijadwalkan meluncur secara resmi di China pada 24 November 2026.

Advertisement Kehadirannya mulai menarik perhatian setelah sejumlah informasi mengenai spesifikasi utama perangkat tersebut beredar.

Salah satu daya tarik yang paling banyak diperbincangkan adalah kombinasi layar berukuran besar dan kapasitas baterai yang cukup menjanjikan.

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Advertisement Berdasarkan bocoran yang beredar, Huawei Mate X8 akan membawa dua panel layar dengan ukuran berbeda.

Layar utama yang menggunakan mekanisme lipat dikabarkan memiliki bentang 8,15 inci.

Sementara itu, bagian layar luar atau cover screen disebut berukuran 6,5 inci.

Konfigurasi tersebut memungkinkan pengguna menikmati pengalaman layar luas ketika perangkat dibuka tanpa kehilangan kepraktisan saat digunakan dalam kondisi terlipat.

Ukuran layar utama 8,15 inci berpotensi memberikan ruang lebih leluasa untuk berbagai aktivitas.