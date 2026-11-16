Warna Motor Sport Yamaha Mulai Keluar dari Pakem, R3 dan R7 Model 2027 Usung Kombinasi Mencolok 

RadarMadura.id - Yamaha kembali memberikan penyegaran pada jajaran motor sport andalannya untuk menyambut model tahun 2027.

Kali ini, perhatian tertuju pada pilihan warna baru yang disiapkan Yamaha Australia untuk R3 dan R7.

Advertisement Kedua motor tersebut mendapatkan kombinasi warna mencolok yang memberikan karakter visual berbeda dari tampilan sebelumnya.

Langkah ini memperlihatkan bahwa penyegaran sebuah sepeda motor tidak selalu harus dilakukan melalui perubahan mesin atau teknologi.

Pilihan warna memang menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi daya tarik sebuah sepeda motor.

Advertisement Bagi sebagian konsumen, tampilan bodi bahkan menjadi pertimbangan penting sebelum memutuskan untuk membeli kendaraan.

Yamaha tampaknya memahami kebutuhan tersebut dengan menghadirkan skema warna yang lebih ekspresif pada R3 dan R7 model 2027.

Hasilnya, kedua motor sport ini memiliki identitas visual yang lebih berani dibandingkan kombinasi warna yang cenderung sederhana.

Yamaha R3 menjadi salah satu model yang mendapatkan sentuhan penyegaran tersebut.