KTM 890 SMT Bekas Makin Menarik Dengan Harga Turun Drastis hingga Rp150 Jutaan 

RadarMadura.id - Memiliki motor sport-touring dengan kemampuan melibas jalan berkelok sekaligus nyaman untuk perjalanan jarak jauh biasanya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Segmen ini dikenal menawarkan kombinasi performa mesin, karakter berkendara sporty, dan kemampuan menjelajah berbagai kondisi jalan.

Advertisement Namun, kondisi pasar motor bekas kini menghadirkan peluang menarik bagi konsumen yang mengincar kendaraan premium.

Salah satunya datang dari KTM 890 SMT yang mulai ditemukan dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan banderol awalnya.

Sejumlah unit KTM 890 SMT bekas di Inggris dilaporkan sudah ditawarkan dengan harga sekitar 7.000 poundsterling.

Advertisement Jika dikonversikan ke mata uang Indonesia, nominal tersebut setara kurang lebih Rp150 jutaan.

Angka ini tentu menarik perhatian karena nilainya mendekati separuh dari harga awal motor tersebut.

Informasi mengenai penawaran tersebut dilaporkan oleh media otomotif Visordown.

Penurunan harga seperti ini menjadi kabar menarik bagi penggemar sepeda motor berkarakter sport-touring.