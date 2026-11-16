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Oto & Tekno

KTM 890 SMT Bekas Makin Menarik Dengan Harga Turun Drastis hingga Rp150 Jutaan 

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Penulis: Syarifatus Sabah
KTM 890 SMT Bekas Mulai Dijual Rp150 Jutaan, Motor Sport-Touring Premium Turun Hampir Setengah Harga
KTM 890 SMT Bekas Mulai Dijual Rp150 Jutaan, Motor Sport-Touring Premium Turun Hampir Setengah Harga

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RadarMadura.id - Memiliki motor sport-touring dengan kemampuan melibas jalan berkelok sekaligus nyaman untuk perjalanan jarak jauh biasanya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Segmen ini dikenal menawarkan kombinasi performa mesin, karakter berkendara sporty, dan kemampuan menjelajah berbagai kondisi jalan. 

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Namun, kondisi pasar motor bekas kini menghadirkan peluang menarik bagi konsumen yang mengincar kendaraan premium. 

Salah satunya datang dari KTM 890 SMT yang mulai ditemukan dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan banderol awalnya.

Sejumlah unit KTM 890 SMT bekas di Inggris dilaporkan sudah ditawarkan dengan harga sekitar 7.000 poundsterling.

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 Jika dikonversikan ke mata uang Indonesia, nominal tersebut setara kurang lebih Rp150 jutaan.

Angka ini tentu menarik perhatian karena nilainya mendekati separuh dari harga awal motor tersebut.

 Informasi mengenai penawaran tersebut dilaporkan oleh media otomotif Visordown.

Penurunan harga seperti ini menjadi kabar menarik bagi penggemar sepeda motor berkarakter sport-touring.

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Editor : Amin Bashiri
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