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Oto & Tekno

iQOO Pad Pro Hadir sebagai Adik iQOO Pad Ultra, Ukuran Lebih Ringkas dengan Kipas Pendingin Aktif 

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Penulis: Syarifatus Sabah
iQOO Pad Pro Resmi Meluncur, Tablet Gaming 8,8 Inci Dibekali Kipas Pendingin Aktif
iQOO Pad Pro Resmi Meluncur, Tablet Gaming 8,8 Inci Dibekali Kipas Pendingin Aktif

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RadarMadura.id - Pasar tablet gaming kembali kedatangan perangkat baru dari iQOO.

 Kali ini, produsen teknologi asal China tersebut memperkenalkan iQOO Pad Pro, tablet berukuran ringkas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang gemar bermain game.

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 Perangkat ini membawa layar berukuran 8,8 inci dengan dukungan kipas pendingin aktif sebagai salah satu daya tarik utamanya.

Kehadirannya memperlihatkan bahwa persaingan tablet gaming tidak hanya berfokus pada ukuran layar besar, tetapi juga pengelolaan suhu perangkat.

iQOO mengumumkan Pad Pro di pasar Tiongkok pada 28 Oktober 2026.

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 Tidak berselang lama setelah diperkenalkan, tablet tersebut dilaporkan sudah tersedia untuk dibeli di negara asalnya.

Kehadiran perangkat ini menambah pilihan bagi konsumen yang mencari tablet gaming dengan dimensi lebih praktis. 

Ukuran layar 8,8 inci membuatnya menarik untuk pengguna yang menginginkan perangkat hiburan berukuran lebih kecil dibandingkan tablet konvensional.

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Salah satu fitur yang membuat iQOO Pad Pro berbeda adalah penggunaan kipas pendingin aktif.

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Editor : Amin Bashiri
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