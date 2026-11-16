Kombinasi iPhone 18 Pro dan iOS 27 Bikin Kamera Bawaan Apple Makin Menarik Dan Lebih Fleksibel 

RadarMadura.id - Selama ini, sebagian pengguna iPhone lebih memilih aplikasi kamera pihak ketiga untuk mendapatkan keleluasaan dalam mengatur proses pengambilan gambar.

Alasannya cukup beragam, mulai dari kebutuhan mengatur parameter fotografi secara manual hingga keinginan memperoleh kendali lebih besar terhadap hasil foto.

Advertisement Kondisi tersebut membuat aplikasi Kamera bawaan Apple terkadang kurang mendapatkan perhatian dari pengguna yang gemar mengeksplorasi fotografi.

Namun, kebiasaan itu berpotensi berubah seiring hadirnya kombinasi pembaruan pada iPhone 18 Pro dan sistem operasi iOS 27.

Sebagaimana dilaporkan 9to5Mac pada Senin (16/11/2026), perangkat terbaru Apple tersebut menawarkan peluang menarik bagi pengguna yang ingin kembali mengandalkan aplikasi kamera bawaan.

Advertisement Perpaduan kemampuan perangkat keras dan fitur perangkat lunak menjadi faktor yang patut diperhatikan.

Apple dinilai memiliki kesempatan untuk menghadirkan pengalaman fotografi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna masa kini.

Dengan pendekatan tersebut, aplikasi bawaan tidak sekadar menjadi pilihan praktis untuk mengambil gambar secara cepat.

Bagi penggemar fotografi manual, keleluasaan mengatur kamera merupakan salah satu pertimbangan penting ketika memilih aplikasi.