Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Oto & Tekno

TVS M1-S Hadir sebagai Maxi-Scooter Listrik Pertama, Usung Desain Bongsor dan Teknologi Konektivitas

S
Penulis: Syarifatus Sabah
TVS M1-S Debut sebagai Maxi-Scooter Listrik Pertama TVS di EICMA 2026
TVS M1-S Debut sebagai Maxi-Scooter Listrik Pertama TVS di EICMA 2026

Advertisement

 

RadarMadura.id - Pameran otomotif internasional EICMA 2026 menjadi panggung bagi TVS Motor Company untuk memperkenalkan sejumlah kendaraan listrik terbarunya.

 Salah satu model yang mencuri perhatian adalah TVS M1-S, sebuah skuter listrik bergaya maxi-scooter yang kini tampil dalam versi siap produksi.

Advertisement

 Kehadirannya membawa pendekatan berbeda melalui perpaduan desain berukuran besar, kepraktisan, dan teknologi modern.

 Model ini sekaligus menandai langkah baru TVS dalam mengembangkan kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

TVS M1-S memiliki posisi tersendiri dalam jajaran kendaraan roda dua listrik perusahaan asal India tersebut.

Advertisement

 Pasalnya, model ini menjadi maxi-scooter listrik pertama yang dikembangkan oleh TVS.

Sebelum tampil sebagai produk siap produksi, M1-S lebih dahulu diperkenalkan dalam bentuk konsep pada ajang EICMA 2025.

 Setelah melalui tahap pengembangan, perusahaan akhirnya membawa versi produksinya ke hadapan publik dalam pameran otomotif tahun ini.

Salah satu karakter utama TVS M1-S terletak pada desain bodinya yang mengusung proporsi besar khas maxi-scooter.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

TVS iQube Hadir dalam 6 Varian dengan Jarak Tempuh hingga 212 Km dan Baterai 5,3 kWh

TVS iQube Hadir dalam 6 Varian dengan Jarak Tempuh hingga 212 Km dan Baterai 5,3 kWh

TVS iQube hadir dalam enam varian dengan baterai 2,3 kWh hingga 5,3 kWh dan klaim jarak tempuh IDC mencapai 212 kilometer.

TVS Hadirkan Tiga Skuter Elektrik Sekaligus dan RTR 125 dalam Ajang Otomotif Bergengsi EICMA 2026

TVS Hadirkan Tiga Skuter Elektrik Sekaligus dan RTR 125 dalam Ajang Otomotif Bergengsi EICMA 2026

TVS memperkenalkan Orbiter, M1-S, X dan RTR 125 di EICMA 2026, terdiri dari tiga skuter listrik dan satu motor bensin untuk pasar Eropa.

Motor Listrik Makin Serius, Polytron EVO 2026 Tawarkan Daya Jelajah 150 Km Sekali Cas dengan Desain Modern dan Fitur Kekinian

Motor Listrik Makin Serius, Polytron EVO 2026 Tawarkan Daya Jelajah 150 Km Sekali Cas dengan Desain Modern dan Fitur Kekinian

Polytron EVO 2026 hadir dengan klaim jarak tempuh hingga 150 km sekali cas, membawa desain modern dan efisiensi untuk mobilitas harian.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer