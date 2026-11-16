TVS M1-S Hadir sebagai Maxi-Scooter Listrik Pertama, Usung Desain Bongsor dan Teknologi Konektivitas

RadarMadura.id - Pameran otomotif internasional EICMA 2026 menjadi panggung bagi TVS Motor Company untuk memperkenalkan sejumlah kendaraan listrik terbarunya.

Salah satu model yang mencuri perhatian adalah TVS M1-S, sebuah skuter listrik bergaya maxi-scooter yang kini tampil dalam versi siap produksi.

Advertisement Kehadirannya membawa pendekatan berbeda melalui perpaduan desain berukuran besar, kepraktisan, dan teknologi modern.

Model ini sekaligus menandai langkah baru TVS dalam mengembangkan kendaraan listrik untuk kebutuhan mobilitas perkotaan.

TVS M1-S memiliki posisi tersendiri dalam jajaran kendaraan roda dua listrik perusahaan asal India tersebut.

Advertisement Pasalnya, model ini menjadi maxi-scooter listrik pertama yang dikembangkan oleh TVS.

Sebelum tampil sebagai produk siap produksi, M1-S lebih dahulu diperkenalkan dalam bentuk konsep pada ajang EICMA 2025.

Setelah melalui tahap pengembangan, perusahaan akhirnya membawa versi produksinya ke hadapan publik dalam pameran otomotif tahun ini.

Salah satu karakter utama TVS M1-S terletak pada desain bodinya yang mengusung proporsi besar khas maxi-scooter.