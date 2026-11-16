Setelah Sempat Didominasi Transmisi CVT, Subaru WRX Kini Punya Pilihan Manual 6 Percepatan 

RadarMadura.id - Subaru kembali menghadirkan kabar menarik bagi penggemar mobil sport yang masih menyukai sensasi perpindahan gigi secara manual.

Pabrikan otomotif asal Jepang tersebut memperkenalkan WRX STI Sport R dengan membawa transmisi manual enam percepatan.

Advertisement Kehadiran model ini menjadi perhatian karena generasi WRX terbaru di Jepang sebelumnya lebih banyak mengandalkan transmisi otomatis CVT.

Kini, konsumen mendapatkan alternatif berbeda yang menawarkan pengalaman berkendara lebih melibatkan pengemudi.

Kembalinya transmisi manual menjadi salah satu daya tarik utama Subaru WRX STI Sport R.

Advertisement Pilihan ini sekaligus mengingatkan penggemar pada karakter WRX STI generasi sebelumnya yang dikenal memiliki transmisi manual.

Bagi pengemudi yang menyukai kontrol langsung terhadap perpindahan gigi, konfigurasi tersebut tentu memberikan pengalaman berbeda dibandingkan transmisi otomatis.

Subaru tampaknya ingin mempertahankan karakter sporty yang selama ini melekat pada keluarga WRX.

Tidak hanya menghadirkan kembali pedal kopling dan tuas perpindahan gigi, Subaru juga menyebut transmisi manual pada model terbaru ini memiliki konstruksi lebih kuat.