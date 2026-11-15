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Oto & Tekno

Gigabyte AI Top Aero, PC Mini Berbasis Nvidia RTX Spark dengan RAM 128 GB untuk Menjalankan AI Lokal

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Penulis: Syarifatus Sabah
Gigabyte AI Top Aero Hadir dengan Superchip Nvidia RTX Spark N1X dan GPU Blackwell untuk Komputasi AI
Gigabyte AI Top Aero Hadir dengan Superchip Nvidia RTX Spark N1X dan GPU Blackwell untuk Komputasi AI

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RadarMadura.id - Gigabyte memperkenalkan komputer berukuran ringkas bernama AI Top Aero yang dirancang khusus untuk kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI).

 Perangkat ini menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan komputer mini pada umumnya karena mengutamakan kemampuan menjalankan model AI secara lokal.

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Kehadirannya menyasar pengguna yang membutuhkan performa komputasi tinggi tanpa harus selalu mengandalkan layanan berbasis cloud.

Menariknya, kemampuan tersebut dikemas dalam sasis dengan kapasitas hanya sekitar satu liter.

Gigabyte AI Top Aero mengandalkan platform Nvidia RTX Spark sebagai fondasi utama sistem komputasinya.

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Di dalam perangkat ini terdapat superchip Nvidia RTX Spark N1X yang dirancang untuk menangani beban kerja AI dengan kebutuhan pemrosesan intensif.

Penggunaan platform tersebut membuat komputer mini ini memiliki kemampuan yang tidak sekadar ditujukan untuk pekerjaan produktivitas sehari-hari.

Gigabyte justru memosisikannya sebagai perangkat kompak untuk pengembangan dan pengoperasian kecerdasan buatan.

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Spesifikasi Gigabyte AI Top Aero dan Superchip Nvidia

Dari sektor dapur pacu, Gigabyte AI Top Aero dibekali prosesor Nvidia Grace dengan konfigurasi 20-core.

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Editor : Amin Bashiri
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