Ingin ChatGPT Memberikan Jawaban Lebih Akurat dan Tidak Bertele-tele? Gunakan Teknik Evaluasi Prompt

RadarMadura.id - ChatGPT menjadi salah satu chatbot kecerdasan buatan yang banyak dimanfaatkan untuk membantu berbagai kebutuhan, mulai dari mencari informasi, menyusun tulisan, hingga menyelesaikan pekerjaan.

Namun, tidak semua pengguna mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan ketika berinteraksi dengan teknologi AI tersebut.

Advertisement Ada kalanya ChatGPT memberikan penjelasan terlalu panjang, membahas hal di luar topik, bahkan gagal menjawab inti persoalan.

Kondisi ini tidak selalu menunjukkan bahwa kemampuan AI sedang bermasalah, karena kualitas pertanyaan yang diberikan juga memiliki pengaruh besar terhadap hasilnya.

Dalam penggunaan sehari-hari, banyak orang masih menganggap bahwa ChatGPT dapat langsung memahami semua maksud pengguna melalui pertanyaan singkat.

Advertisement Padahal, chatbot AI bekerja dengan mengolah instruksi berdasarkan konteks dan informasi yang disampaikan dalam percakapan.

Ketika perintah terlalu umum atau tidak memiliki batasan yang jelas, jawaban yang dihasilkan berpotensi melebar ke berbagai pembahasan.

Akibatnya, pengguna harus mengulang pertanyaan atau memberikan instruksi tambahan agar mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan.

Salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut adalah memperbaiki kualitas prompt sebelum meminta ChatGPT memberikan jawaban.