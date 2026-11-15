ASUS ROG NUC 16 Phantom Blade Zero Tembus 31.499 Yuan dengan Tampilan Eksklusif dan RTX 5080

RadarMadura.id - ASUS kembali menghadirkan produk unik untuk pasar perangkat gaming melalui peluncuran ROG NUC 16 edisi khusus Phantom Blade Zero pada akhir Oktober 2026.

Mini PC ini merupakan hasil kolaborasi Republic of Gamers (ROG) dengan gim aksi Phantom Blade Zero yang tengah menjadi perhatian penggemar game.

Advertisement Berbeda dari model reguler, perangkat edisi terbatas tersebut mengusung identitas visual yang terinspirasi dari nuansa permainan.

Meski tampil dengan karakter berbeda, ASUS tetap mempertahankan spesifikasi inti yang digunakan ROG NUC 16 standar.

Dari sisi tampilan, ROG NUC 16 Phantom Blade Zero hadir dengan perpaduan warna merah dan hitam yang memberikan kesan agresif.

Advertisement Kombinasi tersebut selaras dengan karakter visual gim Phantom Blade Zero yang menjadi inspirasi kolaborasinya.

Pendekatan desain ini membuat mini PC tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perangkat komputasi gaming, tetapi juga memiliki daya tarik bagi kolektor dan penggemar gim.

ASUS tampaknya ingin menghadirkan pengalaman berbeda melalui perpaduan perangkat keras berperforma tinggi dan identitas sebuah judul permainan.

Sebagai informasi, ROG NUC 16 versi standar telah diperkenalkan lebih dahulu pada Mei 2026.