Samsung Intelligent Eyewear Resmi Buka Pre-Order November 2026, Gandeng Google dan Qualcomm

RadarMadura.id - Samsung akhirnya memasuki persaingan pasar kacamata pintar dengan memperkenalkan produk terbarunya bernama Samsung Intelligent Eyewear.

Perangkat ini menjadi langkah baru perusahaan asal Korea Selatan tersebut dalam mengembangkan teknologi wearable yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.

Advertisement Menariknya, Samsung tidak mengerjakan proyek ini sendirian, melainkan menggandeng sejumlah perusahaan teknologi dan merek kacamata ternama.

Kehadiran produk tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan Samsung dalam memperluas ekosistem perangkat pintar di luar smartphone dan smartwatch.

Pengumuman mengenai Samsung Intelligent Eyewear disampaikan melalui laman resmi Samsung Newsroom.

Advertisement Dalam kesempatan tersebut, perusahaan mengungkapkan informasi mengenai harga dan ketersediaan kacamata pintar pertamanya.

Samsung juga mengumumkan bahwa pemesanan awal atau pre-order sudah mulai dibuka pada Kamis, 12 November 2026.

Namun, peluncuran awal tersebut masih difokuskan untuk konsumen di Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Salah satu hal menarik dari Samsung Intelligent Eyewear adalah keterlibatan Google dalam proses pengembangannya.