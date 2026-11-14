Lima Model POCO X8 Series Mulai Jadi Perhatian Penggemar Gadget, Simak Perbedaan Kelasnya

RadarMadura.id - POCO kembali memperkuat persaingan pasar smartphone kelas menengah melalui kehadiran keluarga POCO X8 Series.

Salah satu modelnya, POCO X8, sudah bisa dibeli konsumen di Indonesia pada November 2026 dengan membawa spesifikasi yang cukup menarik di kelasnya.

Advertisement Smartphone ini sebelumnya diperkenalkan lebih dahulu di India pada September 2026.

Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa POCO X8 ternyata hanya satu dari lima model yang masuk dalam keluarga X8 Series secara global.

Kehadiran lima versi tersebut membuat lini POCO X8 memiliki pilihan perangkat dengan karakteristik yang beragam.

Advertisement Masing-masing model menyasar kebutuhan pengguna yang berbeda, mulai dari konsumen yang mencari smartphone terjangkau hingga mereka yang menginginkan performa lebih tinggi.

Perbedaan tersebut tentu menarik untuk dibahas, terutama bagi calon pembeli yang sedang mempertimbangkan ponsel POCO terbaru.

Dengan mengenali seluruh variannya, konsumen bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai posisi setiap perangkat dalam keluarga X8 Series.

1. POCO X8, Pilihan Smartphone Kelas Menengah

POCO X8 menjadi salah satu model yang mendapatkan perhatian karena sudah tersedia di pasar Indonesia.