AirPods 5 Resmi Hadir di Indonesia dengan Dua Pilihan Charging Case, Versi Standar dan Wireless Char

RadarMadura.id - Apple mulai menghadirkan AirPods 5 di pasar Indonesia setelah sebelumnya mengumumkan perangkat audio nirkabel tersebut bersamaan dengan peluncuran iPhone 18 Pro series pada September 2026.

Kehadiran TWS generasi terbaru ini menambah pilihan bagi konsumen yang ingin menggunakan perangkat audio dalam ekosistem Apple.

Advertisement Menariknya, AirPods 5 tidak hanya tersedia dalam satu konfigurasi, melainkan ditawarkan melalui dua varian berbeda.

Perbedaan utama keduanya terletak pada jenis charging case yang disertakan dalam paket pembelian.

Berdasarkan informasi yang diberikan, Apple menyediakan AirPods 5 versi standar dan varian yang dilengkapi case dengan dukungan wireless charging.

Advertisement Pilihan tersebut memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk menentukan perangkat sesuai kebutuhan serta anggaran.

Pengguna yang mengutamakan kemudahan pengisian daya nirkabel dapat mempertimbangkan versi dengan case khusus tersebut.

Sementara itu, varian standar bisa menjadi alternatif bagi pembeli yang tidak membutuhkan fitur pengisian daya tanpa kabel.

Perbedaan AirPods 5 Standar dan Wireless Charging

Perbedaan penggunaan charging case tersebut turut memengaruhi harga jual kedua model AirPods 5 di Indonesia.