Promo Kawasaki Versys-X 250 November 2026, Ada Top Box Aluminium 47 Liter dan Tank Bag 8 Liter 

RadarMadura.id - Kabar menarik datang bagi pencinta sepeda motor adventure touring yang sedang mencari kendaraan untuk perjalanan jarak jauh.

Kawasaki Versys-X 250 mendapatkan penawaran khusus selama November 2026 melalui salah satu jaringan dealernya di Jakarta.

Advertisement Program ini cukup menarik karena calon pembeli berkesempatan membawa pulang sejumlah aksesori premium dari Givi tanpa biaya tambahan.

Bonus tersebut sekaligus memberikan nilai lebih bagi konsumen yang ingin langsung menggunakan motor untuk kebutuhan touring.

Promo Kawasaki Versys-X 250 ini ditawarkan oleh dealer PT Kawasaki Graha Motorindo yang berlokasi di kawasan Jelambar, Jakarta Barat.

Advertisement Paket hadiah yang disediakan bukan sekadar aksesori pelengkap biasa, melainkan perlengkapan yang memiliki fungsi praktis untuk menunjang perjalanan.

Konsumen yang melakukan pembelian berkesempatan mendapatkan tiga jenis aksesori Givi sekaligus.

Penawaran ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi pengendara yang membutuhkan kapasitas penyimpanan tambahan ketika melakukan perjalanan jauh.

Adapun bonus pertama berupa Top Box Givi Black Aluminium dengan kapasitas mencapai 47 liter.