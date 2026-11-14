Bukan Cuma Satu Pilihan, BYD Atto 2 Dikabarkan Hadir dengan Dua Varian di Indonesia

RadarMadura.id - Pasar mobil listrik Indonesia tampaknya akan kembali kedatangan pemain baru dari pabrikan asal China, BYD.

Kali ini, produsen tersebut bersiap memperkenalkan Atto 2, sebuah SUV listrik berukuran ringkas yang diproyeksikan menyasar konsumen di segmen menengah.

Advertisement Kehadirannya semakin menarik setelah muncul informasi mengenai pilihan varian dan perkiraan harga jual di Tanah Air.

Jika sesuai dengan bocoran yang beredar, BYD Atto 2 berpeluang menjadi alternatif menarik bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Informasi mengenai calon mobil listrik terbaru BYD tersebut berasal dari lembar spesifikasi yang diperoleh melalui salah satu tenaga penjual.

Advertisement Berdasarkan informasi tersebut, Atto 2 akan dipasarkan dalam dua pilihan, yakni Dynamic dan Premium.

Kedua varian dikabarkan memiliki kemampuan jarak tempuh yang sama sehingga konsumen tidak perlu mengkhawatirkan perbedaan daya jelajah berdasarkan pilihan tipe.

Perbedaan spesifikasi secara keseluruhan antara kedua model tersebut masih perlu menunggu penjelasan resmi dari pihak BYD.

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BYD Atto 2 Diperkirakan Dibanderol Rp300 Jutaan

Dari sisi harga, BYD Atto 2 diperkirakan berada di kisaran Rp300 juta.