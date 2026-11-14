Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Oto & Tekno

Bukan Cuma Satu Pilihan, BYD Atto 2 Dikabarkan Hadir dengan Dua Varian di Indonesia

S
Penulis: Syarifatus Sabah
BYD Atto 2 Segera Hadir di Indonesia, Punya Dua Varian Dynamic dan Premium dengan Harga Mulai Rp300 Jutaan
BYD Atto 2 Segera Hadir di Indonesia, Punya Dua Varian Dynamic dan Premium dengan Harga Mulai Rp300 Jutaan

Advertisement

 

RadarMadura.id - Pasar mobil listrik Indonesia tampaknya akan kembali kedatangan pemain baru dari pabrikan asal China, BYD.

Kali ini, produsen tersebut bersiap memperkenalkan Atto 2, sebuah SUV listrik berukuran ringkas yang diproyeksikan menyasar konsumen di segmen menengah.

Advertisement

Kehadirannya semakin menarik setelah muncul informasi mengenai pilihan varian dan perkiraan harga jual di Tanah Air.

Jika sesuai dengan bocoran yang beredar, BYD Atto 2 berpeluang menjadi alternatif menarik bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik.

Informasi mengenai calon mobil listrik terbaru BYD tersebut berasal dari lembar spesifikasi yang diperoleh melalui salah satu tenaga penjual.

Advertisement

Berdasarkan informasi tersebut, Atto 2 akan dipasarkan dalam dua pilihan, yakni Dynamic dan Premium.

Kedua varian dikabarkan memiliki kemampuan jarak tempuh yang sama sehingga konsumen tidak perlu mengkhawatirkan perbedaan daya jelajah berdasarkan pilihan tipe.

 Perbedaan spesifikasi secara keseluruhan antara kedua model tersebut masih perlu menunggu penjelasan resmi dari pihak BYD.

Baca Juga: Xiaomi 18 Pro Series Siapkan Layar Belakang Berbasis AI yang Bisa Mengubah Cara Pengguna Berinteraks

BYD Atto 2 Diperkirakan Dibanderol Rp300 Jutaan

Dari sisi harga, BYD Atto 2 diperkirakan berada di kisaran Rp300 juta.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

BYD Atto 2 Berpeluang Masuk Indonesia dengan Baterai Blade Generasi Kedua dan Flash Charging

BYD Atto 2 Berpeluang Masuk Indonesia dengan Baterai Blade Generasi Kedua dan Flash Charging

BYD mengkaji peluang membawa Atto 2 ke Indonesia dengan baterai Blade generasi kedua dan Flash Charging, meski jadwal peluncurannya belum pasti.

BYD Atto 2 Terbaru Hadir Mulai Rp190 Jutaan dengan Paket SUV Listrik Modern 

BYD Atto 2 Terbaru Hadir Mulai Rp190 Jutaan dengan Paket SUV Listrik Modern 

BYD Atto 2 terbaru meluncur mulai Rp190 jutaan dengan desain modern, teknologi listrik, Blade Battery, dan fitur keselamatan terkini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer