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Oto & Tekno

Xiaomi 18 Pro Series Siapkan Layar Belakang Berbasis AI yang Bisa Mengubah Cara Pengguna Berinteraks

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Penulis: Syarifatus Sabah
Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max Punya Layar Belakang Berbasis AI, Bisa Jalankan Aplikasi Pintar
Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max Punya Layar Belakang Berbasis AI, Bisa Jalankan Aplikasi Pintar

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RadarMadura.id - Xiaomi dikabarkan menyiapkan pembaruan menarik untuk lini smartphone flagship terbarunya, Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max.

 Kedua perangkat tersebut disebut akan membawa kemampuan baru pada layar belakang yang selama ini menjadi salah satu ciri khas seri Pro.

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Tidak hanya berfungsi menampilkan informasi sederhana, panel sekunder itu kabarnya bakal mendukung aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Jika fitur tersebut benar-benar terealisasi, layar belakang Xiaomi berpotensi memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya.

Pengembangan ini memperlihatkan upaya Xiaomi dalam menghadirkan pengalaman penggunaan smartphone yang berbeda dari kebanyakan perangkat premium di pasaran.

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Layar belakang tidak lagi sekadar elemen tambahan untuk mempercantik desain atau menampilkan notifikasi.

Kehadiran dukungan aplikasi AI memungkinkan panel tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan sejumlah aktivitas secara lebih praktis.

Pengguna nantinya berpotensi mengakses fitur pintar tanpa harus selalu membuka layar utama perangkat.

Layar Belakang Xiaomi 18 Pro Mendapat Kemampuan Baru

Selama beberapa generasi, Xiaomi dikenal bereksperimen dengan penggunaan layar sekunder pada bagian belakang smartphone.

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Editor : Amin Bashiri
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