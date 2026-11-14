 iCAR V23 Mengusung Konsep Born to Play, Pengguna Bisa Hubungkan Nintendo Switch ke Layar Mobil

RadarMadura.id - Produsen otomotif asal China semakin kreatif menghadirkan teknologi yang membuat kendaraan memiliki daya tarik tersendiri.

Salah satu inovasi menarik ditawarkan iCAR melalui model V23 yang membawa sistem hiburan dengan kemampuan tidak biasa.

Advertisement Mobil ini memiliki head unit berukuran 15,6 inci yang dapat dihubungkan dengan konsol permainan Nintendo Switch.

Fitur tersebut menjadi bagian dari konsep Born to Play yang ingin memberikan pengalaman berbeda bagi penggunanya.

Berdasarkan informasi di situs resmi perusahaan, layar utama iCAR V23 tidak hanya berfungsi sebagai perangkat navigasi.

Advertisement Head unit berukuran 15,6 inci tersebut juga menjadi pusat kendali untuk mengatur driving mode dan berbagai fungsi kendaraan lainnya.

Kehadiran layar berukuran besar membuat pengoperasian sejumlah fitur dapat dilakukan dalam satu tempat.

Hal ini sekaligus memberikan pengalaman penggunaan yang lebih praktis bagi pengemudi maupun penumpang.

Keunikan lainnya terletak pada kemampuan sistem infotainment yang mendukung koneksi Nintendo Switch.