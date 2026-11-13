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Oto & Tekno

BYD M6 EV Terbaru Punya Teknologi Flash Charging yang Diklaim Mampu Mengisi Baterai 97% dalam 9Menit

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Penulis: Syarifatus Sabah
BYD M6 EV Terbaru Dibekali Flash Charging, Isi Baterai hingga 97 Persen Cuma 9 Menit Berkat Blade Battery Generasi Kedua
BYD M6 EV Terbaru Dibekali Flash Charging, Isi Baterai hingga 97 Persen Cuma 9 Menit Berkat Blade Battery Generasi Kedua

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RadarMadura.id - BYD kembali membuat gebrakan di pasar kendaraan listrik dengan menghadirkan pembaruan pada salah satu model andalannya, M6 EV.

Mobil listrik keluarga ini kini mendapatkan teknologi pengisian daya yang jauh lebih cepat berkat penggunaan Second Generation Blade Battery.

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Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan proses pengisian baterai berlangsung dalam waktu yang sangat singkat melalui sistem flash charging.

Bahkan, pengisian daya dari kondisi baterai rendah hingga mencapai 97 persen diklaim hanya membutuhkan waktu sekitar sembilan menit.

Pembaruan BYD M6 EV ini menjadi kabar menarik bagi konsumen yang selama ini masih mempertimbangkan waktu pengisian baterai sebelum beralih ke kendaraan listrik.

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Pasalnya, durasi pengecasan sering menjadi salah satu perhatian utama calon pembeli mobil listrik, terutama untuk penggunaan perjalanan jarak jauh.

Dengan teknologi flash charging, BYD berupaya menghadirkan pengalaman pengisian daya yang semakin mendekati kepraktisan mengisi bahan bakar kendaraan konvensional.

 Langkah ini sekaligus memperlihatkan perkembangan teknologi baterai kendaraan listrik yang semakin pesat.

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BYD M6 EV Terbaru Menggunakan Second Generation Blade Battery

Salah satu perubahan penting pada BYD M6 EV terbaru terletak pada sektor penyimpanan energi.

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Editor : Amin Bashiri
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