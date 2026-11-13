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Oto & Tekno

Pameran IMOS 2026 Berlangsung Selama 10 Hari, FIFGROUP Pasang Target Transaksi Naik 20,6 Persen

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Penulis: Syarifatus Sabah
IMOS 2026 Digelar 10 Hari di ICE BSD, FIFGROUP Bidik 375 Unit Booking dengan Promo Kredit Sepeda Motor Menarik
IMOS 2026 Digelar 10 Hari di ICE BSD, FIFGROUP Bidik 375 Unit Booking dengan Promo Kredit Sepeda Motor Menarik

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RadarMadura.id - Pameran otomotif roda dua Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 siap kembali menyapa pencinta sepeda motor di Tanah Air.

Ajang yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 20–29 November 2026 ini akan menghadirkan berbagai produk dan perkembangan terbaru industri sepeda motor.

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Tidak hanya menjadi tempat melihat motor keluaran terbaru, pameran tersebut juga menawarkan peluang bagi pengunjung yang ingin membeli kendaraan dengan skema pembiayaan.

 Salah satu daya tarik yang disiapkan adalah program promo pembelian sepeda motor secara kredit melalui FIFGROUP.

PT Federal International Finance (FIFGROUP) kembali mengambil bagian sebagai sponsor platinum dalam penyelenggaraan IMOS tahun ini.

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Perusahaan pembiayaan tersebut menargetkan peningkatan transaksi dibandingkan pelaksanaan pameran sebelumnya.

Kehadiran FIFGROUP diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pengunjung yang ingin membawa pulang sepeda motor impian melalui fasilitas pembiayaan.

Target tersebut juga menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan pasar otomotif roda dua Indonesia.

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FIFGROUP Bidik 375 Unit Booking di IMOS 2026

Direktur FIFGROUP, Daniel Hartono, mengungkapkan bahwa perusahaan memasang target sebanyak 375 unit booking selama IMOS 2026.

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Editor : Amin Bashiri
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