Chery Tak Mau Ketinggalan dari BYD, Emta Disiapkan untuk Mengisi Pasar Kei Car Listrik Jepang 

RadarMadura.id - Persaingan mobil listrik berukuran mungil atau kei car semakin menarik perhatian setelah Chery dikabarkan menyiapkan model baru untuk menantang BYD Racco.

Pabrikan otomotif asal China tersebut tidak ingin melewatkan peluang di segmen kendaraan kompak yang cukup populer di Jepang.

Advertisement Menariknya, mobil listrik mungil yang sedang dikembangkan itu ternyata sudah terdaftar di Indonesia.

Kehadiran indikasi tersebut membuka peluang bahwa model ini juga berpotensi memiliki kaitan dengan pasar otomotif Tanah Air.

Proyek kendaraan tersebut dikembangkan melalui perusahaan patungan Chery bernama EMT.

Advertisement Perusahaan ini berencana menghadirkan mobil listrik kategori kei car dengan menggunakan merek Emta.

Model tersebut diproyeksikan meluncur pada 2027 sebagai langkah untuk memasuki persaingan kendaraan listrik berukuran kecil.

Strategi ini sekaligus memperlihatkan keseriusan Chery dalam memperluas jangkauan bisnis kendaraan listriknya di luar segmen SUV dan mobil penumpang berukuran besar.

Chery Emta Siapkan Penantang BYD Racco

Langkah Chery memasuki segmen kei car terbilang menarik karena BYD sudah lebih dahulu memperkenalkan Racco untuk pasar Jepang.