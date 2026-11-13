WhatsApp Bakal Punya Fitur View Once untuk Pesan Teks, Begini Cara Mengaktifkan dan Menggunakannya

RadarMadura.id - WhatsApp kembali menyiapkan pembaruan menarik yang berpotensi mengubah cara pengguna berkomunikasi melalui aplikasi pesan instan tersebut.

Kali ini, perusahaan milik Meta itu dikabarkan sedang mengembangkan fitur View Once khusus untuk pesan teks.

Advertisement Kehadirannya memungkinkan pengguna mengirim tulisan yang hanya dapat dibaca satu kali oleh penerima sebelum menghilang secara otomatis.

Sebelumnya, kemampuan tersebut hanya tersedia untuk foto, video, dan pesan suara.

Informasi mengenai fitur baru ini ditemukan oleh WABetaInfo melalui pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.26.45.6.

Advertisement Dalam versi pengujian tersebut, sejumlah pengguna terpilih sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk mencoba fitur View Once pada pesan teks.

Temuan ini menjadi indikasi bahwa WhatsApp tengah memperluas sistem privasi yang selama ini diterapkan pada berbagai jenis pesan.

Meski demikian, fitur tersebut masih berada dalam tahap pengembangan dan belum tersedia secara merata bagi seluruh pengguna.

Cara Kerja Fitur View Once untuk Pesan Teks WhatsApp

Berbeda dari pengiriman pesan biasa, fitur ini dirancang agar tulisan yang dikirim tidak dapat dibaca berulang kali oleh penerima.