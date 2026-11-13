Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Oto & Tekno

WhatsApp Bakal Punya Fitur View Once untuk Pesan Teks, Begini Cara Mengaktifkan dan Menggunakannya

S
Penulis: Syarifatus Sabah
WhatsApp Siapkan Fitur View Once untuk Pesan Teks, Begini Cara Menggunakannya dan Fungsinya
WhatsApp Siapkan Fitur View Once untuk Pesan Teks, Begini Cara Menggunakannya dan Fungsinya

Advertisement

 

RadarMadura.id - WhatsApp kembali menyiapkan pembaruan menarik yang berpotensi mengubah cara pengguna berkomunikasi melalui aplikasi pesan instan tersebut.

Kali ini, perusahaan milik Meta itu dikabarkan sedang mengembangkan fitur View Once khusus untuk pesan teks.

Advertisement

 Kehadirannya memungkinkan pengguna mengirim tulisan yang hanya dapat dibaca satu kali oleh penerima sebelum menghilang secara otomatis.

Sebelumnya, kemampuan tersebut hanya tersedia untuk foto, video, dan pesan suara.

Informasi mengenai fitur baru ini ditemukan oleh WABetaInfo melalui pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.26.45.6.

Advertisement

 Dalam versi pengujian tersebut, sejumlah pengguna terpilih sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk mencoba fitur View Once pada pesan teks.

Temuan ini menjadi indikasi bahwa WhatsApp tengah memperluas sistem privasi yang selama ini diterapkan pada berbagai jenis pesan.

Meski demikian, fitur tersebut masih berada dalam tahap pengembangan dan belum tersedia secara merata bagi seluruh pengguna.

Cara Kerja Fitur View Once untuk Pesan Teks WhatsApp

Berbeda dari pengiriman pesan biasa, fitur ini dirancang agar tulisan yang dikirim tidak dapat dibaca berulang kali oleh penerima.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer