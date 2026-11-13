Outlook Down hingga Hampir 130 Ribu Laporan, Microsoft 365 dan Teams Ikut Bermasalah

RadarMadura.id - Sejumlah layanan andalan Microsoft mengalami gangguan secara global pada Jumat (13/11/2026).

Masalah tersebut berdampak pada akses Microsoft 365, Outlook, Microsoft Teams, hingga layanan kecerdasan buatan Copilot.

Advertisement Ribuan hingga puluhan ribu pengguna, terutama di Amerika Serikat, melaporkan kesulitan ketika mencoba mengakses berbagai layanan digital tersebut.

Gangguan ini menjadi perhatian karena aplikasi Microsoft banyak digunakan untuk menunjang pekerjaan, komunikasi bisnis, hingga aktivitas pendidikan.

Laporan gangguan mulai meningkat ketika pengguna tidak dapat mengakses layanan sebagaimana mestinya.

Advertisement Beberapa pengguna mengeluhkan masalah pada layanan email Outlook, sementara lainnya mengalami kendala saat membuka perangkat lunak AI Copilot dan program Microsoft lainnya.

Kondisi tersebut membuat aktivitas komunikasi dan pekerjaan yang bergantung pada ekosistem Microsoft ikut terganggu.

Besarnya jumlah laporan juga menunjukkan bahwa masalah tersebut bukan sekadar gangguan individual pada perangkat pengguna.

1. Laporan Gangguan Microsoft Tembus 128 Ribu

Berdasarkan data situs pemantau gangguan layanan Downdetector, lonjakan laporan mencapai puncaknya pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 13.00 waktu setempat di Amerika Serikat atau Jumat pukul 01.00 WIB.