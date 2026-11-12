Jelang Peluncuran Vivo Bongkar Keunggulan V80 dan V80 FE, Kamera ZEISS hingga OriginOS 7 Jadi Sorota

RadarMadura.id - Vivo bersiap memperkenalkan dua smartphone terbarunya, yakni Vivo V80 dan Vivo V80 FE, untuk pasar Indonesia pada 17 November 2026.

Menjelang peluncuran tersebut, perusahaan mulai membagikan sejumlah keunggulan yang akan menjadi daya tarik kedua perangkat.

Advertisement Beberapa fitur yang disorot meliputi kamera hasil kolaborasi dengan ZEISS, layar AMOLED, serta baterai berkapasitas besar.

Kehadiran generasi terbaru ini sekaligus memperkuat posisi Vivo di segmen smartphone yang mengutamakan kemampuan fotografi dan pengalaman penggunaan.

Salah satu hal menarik dari Vivo V80 Series terletak pada peningkatan kemampuan kamera portrait.

Advertisement Vivo memberikan perhatian khusus terhadap pengalaman memotret manusia dengan hasil gambar yang diklaim mampu menghadirkan karakter fotografi lebih menarik.

Menariknya, Vivo V80 FE untuk pertama kalinya memperoleh teknologi pencitraan ZEISS.

Kehadiran teknologi tersebut menjadi pembaruan penting bagi varian FE yang kini mendapatkan sentuhan fotografi dari merek optik asal Jerman tersebut.

Sementara itu, Vivo V80 membawa keunggulan tersendiri melalui kamera telephoto beresolusi 50 MP.