Infinix Smart 20e Meluncur di Indonesia dengan Tampilan Modul Kamera Besar Ala iPhone 18 Pro

RadarMadura.id - Infinix kembali memperluas jajaran smartphone entry-level di pasar Indonesia melalui kehadiran Smart 20e.

Perangkat terbaru ini resmi diperkenalkan pada Selasa, 10 November 2026, sebagai tambahan pilihan bagi konsumen yang mencari ponsel dari keluarga Smart Series.

Advertisement Kehadirannya sekaligus melengkapi model Smart 20 reguler yang lebih dahulu dipasarkan di Tanah Air.

Menariknya, Infinix Smart 20e membawa pendekatan desain yang tidak jauh berbeda dari saudaranya tersebut.

Peluncuran Smart 20e menjadi langkah Infinix dalam menghadirkan lebih banyak pilihan perangkat untuk segmen smartphone terjangkau.

Advertisement Sebelumnya, perusahaan telah memperkenalkan Infinix Smart 20 reguler pada Maret 2026.

Jarak peluncuran kedua model tersebut menunjukkan bahwa lini Smart 20 masih mendapatkan perhatian dari perusahaan.

Kini, konsumen memiliki alternatif baru melalui kehadiran varian Smart 20e.

Dari sisi tampilan, Infinix Smart 20e mengusung desain bodi belakang yang identik dengan Smart 20 reguler.