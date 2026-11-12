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Oto & Tekno

Suzuki Burgman Street125 Terbaru Meluncur DiEropa Bawa Panel TFT 4,2 Inci dan Konektivitas Smartphon

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Penulis: Syarifatus Sabah
Suzuki Burgman Street 125 Terbaru Kini Dibekali Layar TFT 4,2 Inci dan Teknologi Konektivitas Smartphone
Suzuki Burgman Street 125 Terbaru Kini Dibekali Layar TFT 4,2 Inci dan Teknologi Konektivitas Smartphone

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RadarMadura.id - Suzuki kembali memberikan penyegaran pada salah satu skutik andalannya melalui peluncuran Burgman Street 125 terbaru untuk pasar Eropa.

Motor matik bertubuh bongsor ini mendapatkan sejumlah pembaruan yang membuatnya semakin menarik di tengah persaingan kendaraan roda dua modern.

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 Tidak hanya mengandalkan desain yang memberikan kesan elegan, Suzuki juga menghadirkan teknologi digital untuk meningkatkan kenyamanan pengendara.

Salah satu perubahan paling mencolok terlihat pada bagian panel instrumen yang kini menggunakan layar TFT berukuran 4,2 inci.

Mengutip laporan Gaadiwaadi, Selasa (10/11/2026), pembaruan tersebut menjadi salah satu pembeda utama dibandingkan generasi sebelumnya.

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 Panel instrumen TFT yang digunakan tidak sekadar berfungsi menampilkan informasi dasar kendaraan.

Suzuki turut menghadirkan kemampuan konektivitas dengan smartphone sehingga pengendara dapat memperoleh informasi tambahan melalui layar tersebut. 

Kehadiran teknologi ini memperlihatkan upaya Suzuki mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna skutik masa kini.

Penggunaan layar TFT berukuran 4,2 inci memberikan tampilan informasi kendaraan yang lebih modern.

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Editor : Amin Bashiri
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