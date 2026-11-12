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Oto & Tekno

Honda Perbarui Skutik Premium SH350i untuk 2027, Layar TFT Berwarna dan Konektivitas Smartphone 

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Penulis: Syarifatus Sabah
Honda SH350i 2027 Hadir dengan Layar TFT 4,2 Inci dan Konektivitas Smartphone
Honda SH350i 2027 Hadir dengan Layar TFT 4,2 Inci dan Konektivitas Smartphone

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RadarMadura.id - Honda kembali menyegarkan salah satu skutik andalannya untuk pasar Eropa melalui kehadiran SH350i model 2027. 

Motor bergaya klasik tersebut diperkenalkan dalam ajang EICMA 2026 yang berlangsung di Milan, Italia. 

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Pembaruan paling mencolok terletak pada sektor teknologi, terutama penggunaan panel instrumen TFT berwarna berukuran 4,2 inci. 

Selain tampilan digital yang lebih modern, Honda juga menyematkan dukungan konektivitas smartphone melalui sistem Honda RoadSync.

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Mengutip laporan laman Response, penyegaran ini menjadi bagian dari upaya Honda mengikuti perkembangan kebutuhan pengendara masa kini.

Konsumen perkotaan tidak hanya membutuhkan kendaraan yang praktis, tetapi juga menginginkan fitur pendukung perjalanan yang semakin terintegrasi. 

Kehadiran layar TFT dan konektivitas ponsel diharapkan membuat pengalaman berkendara terasa lebih informatif. 

Dengan demikian, SH350i tetap mempertahankan karakter sebagai skutik premium yang relevan dengan kebutuhan mobilitas modern.

Model terbaru ini sekaligus melanjutkan perjalanan panjang keluarga Honda SH di kawasan Eropa.

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Editor : Amin Bashiri
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