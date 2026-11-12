MG MGS6 EV Siapkan Dua Pilihan RWD dan AWD, Harga Resmi Mulai Rp550 Juta Segera Diumumkan

RadarMadura.id - MG Motor Indonesia bersiap memperkenalkan harga resmi MGS6 EV dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang berlangsung pada pertengahan November.

Kehadiran SUV listrik terbaru ini menjadi langkah perusahaan untuk memperkuat persaingan di segmen medium luxury SUV Tanah Air.

Advertisement MGS6 EV menawarkan sejumlah daya tarik, mulai dari kabin yang lebih lapang, kenyamanan premium, hingga performa yang dirancang untuk menunjang mobilitas modern.

Sebelum harga resminya diumumkan, mobil listrik tersebut masih dipasarkan menggunakan banderol indikatif mulai Rp550 juta.

Harga tersebut berlaku untuk varian Magnify Max yang menjadi salah satu pilihan dalam keluarga MGS6 EV.

Advertisement MG nantinya menghadirkan dua tipe dengan karakter sistem penggerak berbeda, yakni Magnify Max dan Magnify Ultra.

Perbedaan utamanya terletak pada konfigurasi penggerak roda yang digunakan masing-masing varian.

Strategi ini memberikan alternatif bagi konsumen yang memiliki kebutuhan berkendara berbeda ketika memilih SUV listrik.

Magnify Max akan mengandalkan sistem Rear Wheel Drive (RWD) atau penggerak roda belakang.