iPhone Duo Kini Bisa Dipakai Menggambar dan Anotasi Dokumen Berkat Apple Pencil USB-C

RadarMadura.id - Apple dikabarkan membawa kemampuan baru ke iPhone Duo melalui pembaruan sistem operasi iOS 27.2.

Smartphone lipat pertama perusahaan tersebut disebut bakal mendukung penggunaan Apple Pencil USB-C untuk berbagai aktivitas.

Advertisement Kehadiran stylus ini memungkinkan pengguna menulis catatan, menggambar, hingga memberikan anotasi pada dokumen secara langsung di layar perangkat.

Langkah tersebut sekaligus memperluas fungsi iPhone Duo, yang sebelumnya lebih dikenal sebagai smartphone dengan layar berukuran besar.

Dukungan Apple Pencil menjadi salah satu fitur menarik karena iPhone Duo memiliki layar bagian dalam berukuran 7,58 inci.

Advertisement Dimensi tersebut menawarkan ruang kerja lebih luas dibandingkan layar iPhone konvensional.

Dengan tambahan stylus, area layar yang besar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang membutuhkan ketelitian lebih tinggi.

Pengguna pun berpotensi memperoleh pengalaman yang mendekati penggunaan tablet dalam perangkat yang lebih ringkas.

Informasi mengenai fitur tersebut disampaikan Apple kepada detikINET.