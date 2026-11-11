Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max Segera Meluncur Global di Paris 17 November 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

RadarMadura.id - Xiaomi akhirnya memberikan kepastian mengenai jadwal peluncuran global dua smartphone flagship terbarunya, Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max.

Kedua perangkat tersebut dipastikan segera menyapa konsumen internasional setelah sebelumnya menjadi penerus generasi Xiaomi 17 Pro Series.

Advertisement Kehadiran duo ponsel premium ini menjadi salah satu agenda yang menarik perhatian penggemar teknologi menjelang akhir 2026.

Xiaomi memilih Paris, Prancis, sebagai lokasi untuk memperkenalkan perangkat andalan terbarunya kepada pasar global.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan perusahaan, acara peluncuran Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max akan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026.

Advertisement Agenda tersebut dijadwalkan dimulai pukul 14.00 waktu setempat atau GMT+1.

Jika dikonversikan ke waktu Indonesia bagian barat, acara peluncuran itu akan berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB pada hari yang sama.

Jadwal ini memberikan kesempatan bagi penggemar Xiaomi di Indonesia untuk mengikuti pengumuman tersebut tanpa harus menunggu hingga keesokan harinya.

Peluncuran di Paris juga menjadi langkah penting bagi Xiaomi dalam memperluas jangkauan produk flagship terbarunya.