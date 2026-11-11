Anker MagGo Power Bank 2 Pro Punya Pengisian Qi2.2 25W, USB-C 45W hingga Kipas Pendingin Aktif 

RadarMadura.id - Pasar aksesori pengisian daya kembali diramaikan oleh kehadiran produk terbaru dari Anker.

Kali ini, perusahaan tersebut memperkenalkan MagGo Power Bank 2 Pro dengan kode model A110R yang mengusung kapasitas baterai 10.000mAh.

Advertisement Perangkat ini diumumkan dalam ajang IFA 2026 dengan membawa sejumlah fitur menarik untuk menunjang kebutuhan pengisian daya perangkat modern.

Tidak hanya mengandalkan teknologi magnetik, powerbank tersebut juga dilengkapi sistem pendingin aktif, layar pintar, hingga dudukan lipat yang terintegrasi.

Salah satu daya tarik utama Anker MagGo Power Bank 2 Pro terletak pada dukungan pengisian daya nirkabel berbasis Qi2.2.

Advertisement Teknologi tersebut memungkinkan perangkat menghadirkan pengisian daya wireless dengan keluaran maksimal mencapai 25W.

Kemampuan ini menjadi nilai tambah bagi pengguna smartphone yang sudah mendukung standar pengisian daya nirkabel tersebut.

Dengan mekanisme magnetik, pengguna juga dapat menempelkan powerbank langsung pada perangkat yang kompatibel tanpa harus selalu menghubungkan kabel.

Selain pengisian nirkabel, Anker turut menyediakan port USB-C yang mendukung keluaran daya hingga 45W.