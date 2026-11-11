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Oto & Tekno

Internet Satelit Makin Berkembang SpaceX Perkenalkan Starlink Mini2 sebagai Penerus Generasi Pertama

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Penulis: Syarifatus Sabah
Starlink Mini 2 Menjadi Langkah Baru SpaceX dalam Mengembangkan Akses Internet Satelit yang Lebih Fleksibel
Starlink Mini 2 Menjadi Langkah Baru SpaceX dalam Mengembangkan Akses Internet Satelit yang Lebih Fleksibel

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RadarMadura.id - Perusahaan antariksa dan penyedia layanan internet satelit SpaceX kembali memperkenalkan produk terbaru untuk memperluas ekosistem konektivitas berbasis satelit.

Kali ini, perusahaan tersebut menghadirkan Starlink Mini 2 yang diperkenalkan pada Selasa (10/11/2026).

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Produk tersebut menjadi generasi penerus dari Starlink Mini generasi pertama yang lebih dahulu dipasarkan sejak 2024.

 Kehadirannya sekaligus menandai kelanjutan pengembangan perangkat internet satelit berukuran ringkas dari SpaceX.

Starlink Mini 2 hadir sebagai bagian dari upaya SpaceX mengembangkan teknologi internet yang dapat digunakan di berbagai situasi.

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Seperti diketahui, layanan Starlink mengandalkan jaringan satelit orbit rendah untuk menyediakan akses internet tanpa harus sepenuhnya bergantung pada infrastruktur kabel konvensional.

Teknologi tersebut menjadi salah satu alternatif konektivitas bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.

Melalui lini Starlink Mini, SpaceX juga mengembangkan perangkat yang ditujukan untuk kebutuhan akses internet lebih fleksibel.

Sebelum generasi kedua diperkenalkan, Starlink Mini generasi pertama telah lebih dahulu menarik perhatian sejak mulai dijual pada 2024.

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Editor : Amin Bashiri
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