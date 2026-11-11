Gemini Kini Bisa Merangkum Kehidupan Penggunanya Lewat Memory Summary

RadarMadura.id - Google kembali mengembangkan kemampuan chatbot kecerdasan buatan (AI) Gemini melalui fitur baru bernama Memory Summary.

Fitur ini dirancang untuk memberikan transparansi kepada pengguna mengenai informasi pribadi yang telah diingat oleh asisten AI tersebut.

Advertisement Melalui kemampuan tersebut, pengguna dapat melihat rangkuman berbagai informasi yang sebelumnya tersimpan dalam interaksi bersama Gemini.

Informasi yang ditampilkan mencakup sejumlah aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, minat pribadi, hingga kebiasaan sehari-hari.

Kehadiran Memory Summary menjadi langkah menarik dalam perkembangan teknologi AI yang semakin mengandalkan personalisasi.

Advertisement Selama digunakan, chatbot AI dapat memanfaatkan informasi dari percakapan sebelumnya untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna.

Dengan pemahaman tersebut, Gemini berpeluang memberikan jawaban yang lebih sesuai dengan konteks masing-masing individu.

Namun, kemampuan mengingat informasi juga membuat transparansi pengelolaan data menjadi hal yang semakin penting.

Melalui Memory Summary, Google memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengetahui gambaran informasi yang telah dikenali Gemini.